محطة فرنسية: أحد المتظاهرين في باريس يتهم الشرطة بالاعتداء الجنسي عليه

في الوقت الذي انتقد فيه المجلس الأوروبي، استخدام الشرطة الفرنسية "القوة بشكل مفرط" ضد المتظاهرين المحتجين على تعديل نظام التقاعد، نقلت محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية تسجيلات وشهادة أحدة المتظاهرين الذين اعتدت عليها الشرطة الفرنسية، متهمين إياها بالاعتداء الجنسي.

ونقلت المحطة الفرنسية، تسجيلات صوتية تكشف اعتداءات الشرطة الفرنسية على المتظاهرين.

وقالت المحطة الفرنسية، إن أحد المتظاهرين، يدعى سليمان، وهو واوحد من مجموعة من سبعة أشخاص اعتقلوا مساء الاثنين في باريس خلال مسيرة ضد تعديل نظام التقاعد، تعرض للاعتداء والتعذيب من قبل ضباط شرطة من "براف-إم" (كتائب قمع أعمال العنف الآلية).

واتهم سليمان الشرطة الفرنسية بالاعتداء الجنسي عليه، الذي يقول إنه كان ضحية له خلال اعتقاله على هامش المسيرات العفوية ضد تعديل قانون التقاعد.

وقال سليمان للمحطة الفرنسية: "في وقت التفتيش، فتشني الشرطي ثم أمسك بي واعتدى عليا جنسياً، ولم يكن الشرطي يعلم أني أسجل له كل ما يفعله".

وأكد سليمان، 23 عامًا، أن نفس الشرطي هو الذي أدلى بتعليقات أخرى ذات دلالة جنسية وجنسية في التسجيل الصوتي.

وأظهر المقطع الصوتي الذي قدمه سليمان شرطي وهو يقول له "أتعلم، يمكنني أن أنام معك إذا أردت".

وأضاف سليمان أن الشرطي كان "مهين" وفظ، ويتعامل بعنف لمجرد أنني كنت أبتسم، كان يصفعني"، وقال الشرطي للمتظاهر: "لقد ارتكبت خطأ الذهاب للتظاهر".

وعادت المحطة الفرنسية قائلة: "بدافع الخوف" يقول سليمان، تشادي الجنسية، إنه لا يريد تقديم شكوى ضد الشرطي.

ووفقاً لسليمان، فإن الشرطة تصرفت على هذا النحو بسبب لون بشرته، لأنه كان الرجل الأسود الوحيد في مجموعة المتظاهرين.

وتابع: "شعرت باختلاف حقيقي، لقد صدمنا جميعًا لرؤية كيف تصرفت الشرطة معي".

وروى سليمان عملية اعتقاله: "كنا في مظاهرة في الباستيل. بعد ذلك، بدأت الشرطة في إطلاق الغازات، لملاحقة الجميع. ذهبنا إلى الدائرة الثالثة. وهناك، كنا في مواجهة مباشرة مع الشرطة".

وفيما يتعلق بالتحقيق الرسمي: "بدأ الشرطي يسألني بسخرية ماذا تفعل؟ لماذا خرجت الليلة؟".

وتابع: "رغم محاولات الشرطة الفرنسية إخفاء جرائمها كان هناك ساكن يصور في مكان مرتفع، لذلك طلب الشرطي من زملائه منعه حتى لا يتمكن الساكن من التصوير. وقف الشرطي أمامي وبدأ يهينني. فقط لأنني ابتسمت، كان يصفعني".

وفيما يتعلق بسبب مشاركته في الاحتجاجات رغم كونه ليس فرنسياً، قال سليمان: "أعمل في إحدى المطاعم، وحتى لو كنت أجنبيًا ولدي تصريح إقامة، لدي الحق في التقاعد لذا فإن لدي الحق في التظاهر ضد هذا القانون الذي سيطبق علي".

وأضاف أنه "نُقل هو والأشخاص الآخرون الذين تم اعتقالهم إلى مختلف مراكز الشرطة في باريس والضواحي الداخلية، وأمضى حجزه لدى الشرطة في سان دوني (سين سان دوني)، وأطلق سراحه ظهر اليوم التالي دون توجيه تهم إليه".

وتظاهر 3.5 مليون شخص فى أكثر من 300 مدينة فى فرنسا، الخميس الماضى، وفق الكونفدرالية العامة للعمل، و1.8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد التعديل الذى ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.