ميكالي: منتخب زامبيا عنيد وسنسعى للانتصار من أجل حلم الأولمبياد

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أكد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، على صعوبة مباراة زامبيا والتي من المقرر إقامتها غدا السبت، ضمن إياب الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالمغرب.

وقال ميكالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن المنتخب سيلعب مباراة الغد من أجل تعزيز نتيجة مباراة الذهاب والتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي هي أولى خطوات طريق الحلم.

وأضاف:" نحترم منتخب زامبيا وهو منتخب عنيد وقوي وهذا ما وضح لنا في مباراة الذهاب والمهمة في مباراة الغد لن تكون سهلة ولكنني دائما ألعب مبارياتي من أجل الفوز واللاعبين يعرفون ذلك جيدا".

وأوضح:" حققنا الفوز في مباراة الذهاب بهدفين وهذا لا يعني أن المهمة قد انتهت ولكننا نتطلع إلى تعزيز الانتصار بتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المسيرة نحو الأولمبياد".

وأتم:" نحن فى حالة عمل لا تتوقف لحين تحقيق الهدف بشكل رسمي، قواميس كرة القدم تفرض أمورا كثيرة فى السباق نحو تحقيق الهدف".