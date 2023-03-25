إعلام لبناني: سوريا ستقدم طرحا لتقريب وجهات النظر بين السعودية وحزب الله

قالت تقارير إعلامية، إن الدولة السورية تحاول تقديم طرح لتقريب وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وبين حزب الله في لبنان.

ووفقا لمعلومات أوردتها صحيفة الجمهورية اللبنانية، أكدت طرح سوريا، بعد ما حدث مؤخرا من تواصل عربي معها، رؤية للتقارب بين المملكة وبين حزب الله اللبناني، مؤكدا أن السعودية لم تمانع.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن مصادرها قولهم: "التواصل السوري- العربي الذي حصل أخيرًا، حمل معه طرحًا سوريًا لتقريب وجهات النظر بين القيادة في السعودية وقيادة "حزب الله"، ذاكرا أن الرد السعودي جاء "غير ممانع لاتخاذ خطوة كهذه، ولكنه لم يضعها ضمن إطار مغاير عن إطار التقارب مع إيران".

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أكدت مرارا رفضها لوساطات لإجراء تفاوض مع حزب الله اللبناني، مؤكدة أن الدولة لا تفاوض المجموعات، وإنّما تفاوض الدول".

وأوضحت المصادر، أن انعكاسات التقارب الإيراني السعودي، كان لا بدّ بعدها من "إنهاء لملفات عدة عالقة بينها الملف اليمني، حيث يبدو أنّ الجانب الإيراني قد أعطى الضوء الأخضر لتليين الموقف فيه، وصولًا إلى تسوية تريدها إيران أن تتمّ مع اليمنيين عن طريق "حزب الله" لا عن طريق الدولة الإيرانية نفسها".

يذكر أن العلاقات بين حزب الله والمملكة العربية السعودية تشهد تجاذبات من فترة لأخرى، في ظل اتهامات متبادلة بتأزيم الوضع داخل لبنان.

ومؤخرا شهدت حركة التفاوض بين المملكة وإيران طفرة بتوقيع اتفاق تعود بمقتضاه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وينص على التزام كليهما بعدم التدخل في الشئون الداخلية للآخر، وهو ما يتوقع كثيرون أن ينعكس إيجابا على ملفات عدة بينها الملف اللبناني وعلى رأسه العلاقة مع حزب الله.