 لوكاكو يقود بلجيكا للفوز على السويد في تصفيات يورو 2024 - بوابة الشروق
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لوكاكو يقود بلجيكا للفوز على السويد في تصفيات يورو 2024

د ب أ
نشر في: السبت 25 مارس 2023 - 1:15 ص | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2023 - 1:15 ص

بدأ منتخب بلجيكا مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا بالفوز على مضيفه السويدي 3 /صفر، مساء الجمعة، في الجولة الاولى من مباريات المجموعة السادسة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها اكتسح منتخب النمسا ضيفه منتخب اذربيجان 4 /1.

وعلى استاد فريندز أرينا، يدين منتخب بلجيكا بالفضل في فوزه على مضيفه السويدي لروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 35 و49 و83.

وعلى استاد فالد باشينج، حسم منتخب النمسا فوزه على اذربيجان بفضل هدفي مارسيل سابيتسر لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدقيقتين 28 و50 وهدف  ميكايل جريجوريتش مهاجم فرايبورج الألماني في الدقيقة 29.

ورد إمين ماخمودوف بهدف لاذربيجان في الدقيقة 64 لكن كريستوف بومجارتنر لاعب هوفنهايم الألماني أكد فوز النمسا بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 69.


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