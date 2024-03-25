عموتة يكشف حقيقة اقترابه من تدريب الوداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن اقترابه من تدريب الوداد البيضاوي المغربي، وذلك بعد إقالة المدرب فوزي البنزرتي.

وقال الحسين عموتة في تصريحات نقلتها صحيفة لو 360 سبورت المغربية: "لم أتفق مع نادي الوداد لتدريبه، وها أنا أمضي بمشواري مع منتخب الأردن".

وأتم الحسين عموتة تصريحاته قائلًا: "علينا أن نستثمر الروح الإيجابية في منتخب الأردن، وذلك من الإنجاز التاريخي في كأس آسيا إلى التصفيات المونديالية".

وكان الحسين عموتة قد نجح في قيادة منتخب الأردن في التأهل لنهائي بطولة كأس آسيا، حيث تلقى هزيمة أمام منتخب قطر، صاحب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يُذكر أن الوداد البيضاوي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 نقطة، كما غادر بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات.