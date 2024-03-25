ابنة أكرم حسني تطلبه للإيجار في الحلقة 14 من مسلسل بابا جه

عد النجاح الذي حققه مشروع "بابا جه"، كشفت الحلقة الرابعة عشر من المسلسل، عن استغلال هشام (أكرم حسني) لهذه الفكرة، وتعيين آباء جدد حتى يقبل العديد من طلبات الإيجار، كما عرض عليه أحد أكبر رجال الأعمال مبلغ 30 مليون جنيه مقابل بابا جه، ليوافق هشام على العرض، ويصبح مدير عام للمشروع.

ولكنه أصيب هشام بصدمة كبيرة في نهاية الحلقة، بعد أن أخبره ياسر (محمد أوتاكا) بأن هناك طلب أب للإيجار، قرر هشام بأن يكون هذا الطلب هو الأخير، ولكنه في النهاية اكتشف أن ابنته جودي (لافينيا نادر) هي التي طلبت الأب، ليقف هشام خلفها مترددًا في مواجهتها، فكيف سيتعامل مع هذا الموقف.

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي.