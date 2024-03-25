نوتينجهام فورست يعلن تقديم استئناف ضد عقوبته

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أعلن نادي نوتينجهام فورست الإنجليزي، اليوم الإثنين، تقديم استئناف ضد العقوبة الموقعة عليه بخصم أربع نقاط من رصيده في «البريميرليج» بسبب خرقه القواعد المالية.

وقال النادي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي: «يمكن لنوتنجهام فورست أن يؤكد أنه قدم اليوم استئنافا ضد عقوبة النقاط الأربع التي فرضت علينا فيما يتعلق بانتهاك النادي لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» أعلنت توقيع عقوبة على نادي نوتينجهام فورست بخصم 4 نقاط من رصيده بسبب مخالفته لقواعد اللعب المالي النظيف لموسم 2022-2023.

وسبق ووجهت رابطة «بريميرليج» اتهامات لفريقي إيفرتون ونوتينجهام فورست، بخرق القواعد المالية الخاصة بالدوري.