وزيرة الخارجية الألمانية تحذر إسرائيل من شن هجوم كبير على رفح

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إسرائيل بشكل عاجل إلى التخلي عن شن الهجوم البري المزمع ضد حركة حماس الإسلامية في رفح بجنوب قطاع غزة.

وفي أعقاب اجتماع مع نظيرها المصري سامح شكري، قالت بيربوك في القاهرة اليوم الاثنين محذرة:"لا يمكن أن يكون هناك هجوم كبير على رفح".

وقبل توجهها إلى إسرائيل، قالت بيربوك في بيان بمطار القاهرة إنه في ضوء الوضع الإنساني المأساوي في غزة: "لا يمكن للناس أن يختفوا في الهواء".

وتعد زيارة بيربوك لإسرائيل هي السادسة من نوعها منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تعقد بيربوك خلال هذه الزيارة اجتماعا مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس قبل ظهر غد الثلاثاء.

ولا تزال الأجواء التي سيجري فيها هذه اللقاء، غير معروفة بعد، وذلك بعد أن كانت بيربوك دعت على منصة إكس أمس الأحد إلى عقد هدنة إنسانية فورية في غزة تفضي إلى وقف لإطلاق النار، ورد كاتس عليها على نفس المنصة بقوله:" ننتظر من أصدقائنا أن يواصلوا دعم إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة وعدم إضعافها أمام منظمة حماس الإرهابية".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه لا يمكن الإعلان عن هدنة إنسانية إلا بعد إطلاق سراح "الرهائن الإسرائيليين". وفيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قال كاتس: "يجب أن نعمل معا على هذا الأمر".

يشار إلى أن رئيس ألمانيا ومستشارها ووزيري خارجيتها والدفاع قاموا بزيارات تضامنية إلى إسرائيل عقب هجوم السابع من أكتوبر الماضي، الذي شنته حماس على بلدات جنوب إسرائيل ما أسفر عن قتل 1200شخص واحتجاز رهائن ونقلهم إلى قطاع غزة.