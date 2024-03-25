شهد الشارع المصري العديد من حالات الانتحار خلال شهر، تنوعت فيها الظروف والأسباب التي دفعت المُنتحر لهذه الخطوة المأساوية.

واختلفت دوافع الأشخاص المنتحرين لاتخاذ هذا قرار إنهاء الحياة ما بين اكتئاب وضائقة مالية وقصة عاطفية وإدمان مخدرات، وهي مشاكل يعاني منها الكثير، والانتحار بالتأكيد ليس حل لها، حيث توفر الدولة مراكز لمساعدة من تراوده أفكار الانتحار.

وتستعرض "الشروق" في السطور التالية أبرز جرائم الانتحار التي وقعت خلال شهر، ومنها بعض الحالات التي وقعت في شهر رمضان الكريم.

- محفظ قرآن مصري ينهي حياته عقب صلاة الفجر ويترك رسالة بسوهاج

وقعت حادثة مأساوية في دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بصعيد مصر، فجر أمس الأحد، حيث أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على إنهاء حياته بشنق نفسه باستخدام حبل داخل منزل أسرته.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات بالواقعة المؤلمة.

بالفحص وُجدت جثة المدعو إسماعيل وهو محفظ قرآن، متدلية من سقف غرفة داخل المنزل، وكان قد أدى صلاة الفجر مع أهل بلدته قبل الحادث بنصف ساعة.

وقبل وفاته، نشر المتوفى وصية على صفحته بموقع "فيسبوك"، يعتذر فيها عن "فعلته ويطلب الصفح والدعاء".

- ربة منزل تنهي حياتها شنقا لمعاناتها من الاكتئاب بالجيزة

منذ 3 أيام أنهت ربة منزل حياتها شنقا بسلك مشترك كهرباء لمعاناتها من حالة اكتئاب داخل شقتها بالهرم.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "أسماء" مشنوقة بسلك مشترك الكهرباء وبسؤال زوجها أفاد بمعاناتها من الاكتئاب ولم يشتبه في وفاتها جنائيا جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

- نقاش يتخلص من حياته بسبب إدمان الآيس في نهار رمضان بالجيزة

أنهى "نقاش" حياته شنقًا، يوم التاسع من شهر رمضان، داخل مسكنه في بولاق الدكرور بالجيزة. وقالت التحريات الأولية إن إدمانه مخدر "الآيس" وراء إقدامه على ارتكاب الواقعة، إذ أفادت أسرته بعدم وجود شبهة جنائية.

كان الأهالي أبلغوا وحدة المباحث في بولاق الدكرور بالعثور على جثة رجل في شقته، وبالانتقال والفحص اتضح أن الرجل أعد لنفسه مشنقة، إذ علق رقبته في "جنش"، وباستدعاء زوجته قالت إن زوجها حاول إنهاء حياته قبل 3 أشهر بـ«سم الفئران»، وبنقله إلى معهد السموم كُتب له عمر جديد، ليعيد الكرّة متخلصًا من حياته بطريقة مأساوية.

بإخطار النيابة العامة، طلبت نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرفها، لتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة لبيان سبب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

- تخلص عامل من حياته بسبب خلافات زوجية في الجيزة

وفي 17 مارس أقدم عامل على التخلص من حياته بإطلاق النار على رأسه بسبب خلافات مع زوجته على المصاريف المنزلية بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحريات أن المتوفى متزوج من سيدة تعمل في كوافير وكان بينهما خلافات بسبب مصاريف المنزل، وحدثت مشادة كلامية بينهما، واستدعى أبناءهما للحضور لحل الخلاف، لكنه خرج من الغرفة وبيده فرد خرطوش وهدد بإنهاء حياته ثم أطلق عيار نارى على رأسه ولقى مصرعه فى الحال.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود جثة داخل منزل بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة عامل أحذية مصاب بطلق نارى بالرأس وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.

- عامل يتخلص من حياته شنقًا بسبب ضائقة المالية بـ6 أكتوبر

وفي أول أيام رمضان، 11 مارس الجاري، أنهى عامل في سوبر ماركت حياته شنقًا في أول أيام شهر رمضان داخل مسكنه في مدينة السادس من أكتوبر.

لم يتحمل الشاب الثلاثيني، الضائقة المالية التي يمر بها في الفترة الحالية، وفق أسرته التي أفادت بأنه تخلص من حياته في ظل غيابهم، ولا توجد شبهة جنائية.

كانت البداية، بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة شاب في منزله بـ6 أكتوبر، ووجه بالانتقال والفحص حيث دلت التحريات الأولية على مرور الشاب بحالة نفسية جعلته يقدم على إنهاء حياته.

المعاينة التصويرية لمكان الواقعة، أفادت بالعثور على جثة الشاب معلقًا بـ«جنش» داخل غرفته.

النيابة العامة، طلبت تحريات تكميلية لأجهزة الأمن ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرفها.

- شاب يتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية ببولاق الدكرور

وقبل رمضان بأيام في 3 مارس، أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية بعد فشل علاقته العاطفية داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور جثة شخص مشنوقا داخل شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة شاب مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات، تبين أن الشاب أقدم على التخلص من حياته، لمروره بأزمة نفسية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

- مواطن يتخلص من حياته داخل منزله في قرية بأسيوط

وفي 28 فبراير، أقدم مواطن على الانتحار في قرية بنى مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط عن طريق وضع حبل حول رقبته داخل إحدى غرف منزله.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بتلقى بلاغًا من أهالي قرية بنى مر التابعة لمركز الفتح عن قيام أحد الأشخاص بالانتحار بشنق نفسه.

وتبين من التحريات أن المجني عليه يدعى "حسن.ا" 40 عاما، قام بشنق نفسه عن طريق حبل معلق بسقف إحدى غرف المنزل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي، لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.