قالت الفنانة مي عمر، إن زوجها محمد سامي، مخرج يتمنى أي فنان العمل معه، مثمنة تعاونهما سويًا في مسلسل «نعمة الأفوكادو» خلال موسم رمضان الجاري.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «أسرار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين: «لا طبعا محرمتش أشتغل معاه تاني، لأن محمد سامي مخرج أي حد يتمنى يشتغل معاه»، بحسب تعبيرها.



وأشارت إلى أن قصة الحب بينهما بدأت قبل فترة طويلة، معقبة: «لما بتفرج على المجهود والضمير والشغل اللي بيعمله، كنت بقول يا بخته ويا حظه اللي بيشتغل مع محمد سامي».



وذكرت أن شخصية «نعمة» التي تقدمها بالمسلسل من أكثر الشخصيات التي أحبتها، قائلة إنها شخصية مختلفة في طريقة كلامها وجرأتها وردها على الناس.



وأكملت: «حبيتها وتعلقت بها جدًا، بحب شكلها ولبسها جدًا؛ لأنها شبه ناس كتير نعرفهم، واللي يهمني هو رد الفعل من الجمهور».



ولفتت إلى أن الجمهور يحب دائمًا العمل الجيد ولا يفكر في مشاركتها مع «سامي» في أي عمل، مضيفة: «لما بنشتغل مع بعض بنطلع حاجة حلوة، لكن في ناس معينة بيضايقهم رد الفعل».