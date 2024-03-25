داعش ينشر مقطع فيديو لهجوم موسكو مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 137 قتيلا

بعد يومين من أخطر هجوم إرهابي في التاريخ الروسي، نشر تنظيم "داعش" الإرهابي مقطع فيديو للهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة في قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصا.

وأطلق أربعة مسلحين مجهولين النار عشوائيا على رواد حفل موسيقي في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في شمال غربي موسكو قبيل بدء الحفل مساء الجمعة. وذكر شهود عيان أيضا أنهم سمعوا دوي انفجارات في المبنى قبل اندلاع حريق كبير.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الدموي، إلا أن السلطات الروسية لم تعلق حتى الآن على إدعاء التنظيم.

ونشرت وكالة أعماق الناطقة بلسان التنظيم المتطرف مقطع فيديو الذي مدته 90 ثانية تقريبا يوم الأحد، ويقال إنه يظهر المهاجمين في مكان الهجوم. ورافق مقطع الفيديو عناوين باللغة العربية مكتوب عليها "مشاهد حصرية" من "الهجمات الدموية على المسيحيين".

وفي بداية المقطع، يظهر رجل مدجج بالسلاح يحمل بندقية هجومية يطلق النار على ممر به العديد من الجثث الهامدة ملقاة بالفعل على الأرض. ثم تنتقل الكاميرا إلى أحد الإرهابيين المشتبه بهم، الذي يطعن شخصا على الأرض بسكين.

ثم يعبر أربعة رجال منطقة مهجورة في مركز المناسبات في قاعة مدينة كروكوس. وأصوات الجناة المشتبه بهم تم التشويش عليها.

ووفقا للترجمة العربية، يقول أحد الأشخاص: "اقتلهم بلا رحمة" و "جئنا في سبيل الله".

وبحلول يوم الأحد، ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم رسميا إلى 137 شخصا، بما في ذلك الموظف المفقود في فرقة الروك الروسية بيكنيك، والتي كان من المقرر أن تقدم حفلا في قاعة الحفلات الموسيقية يوم الجمعة.

وأصيب 182 شخصا آخرين، ولا يزال العديد منهم في حالة حرجة حتى يوم الأحد، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية الروسية. وتفيد التقارير أن هناك أطفالا أيضا من بين القتلى والجرحى.

وأعلنت روسيا يوم الأحد يوم حداد وطني، وتوافد مواطنون روس من جميع أنحاء روسيا وبأعداد كبيرة على موقع الهجوم للتعبير عن حزنهم لفقد الضحايا وإظهار تعاطفهم مع ذويهم ، حيث اصطفوا لوضع الزهور في موقع الهجوم.

وكانت هناك أيضا مشاهد ومظاهر حداد في سان بطرسبرج ومدن روسية أخرى. وفي الخارج، انضمت صربيا ونيكاراجوا إلى روسيا بإعلان أيام للحداد.

وتم اعتقال 11 مشتبها به، من بينهم أربعة قيل إنهم متورطون بشكل مباشر في الهجوم، وفقا لما ذكرته أجهزة المخابرات الروسية.

وتم نقل المشتبه بهم الرئيسيين الأربعة إلى العاصمة الروسية لاستجوابهم مساء السبت. وكما ذكرت تاس، تم نقل الرجال الأربعة في قافلة تخضع لحراسة مشددة من منطقة بريانسك في جنوب البلاد، المتاخمة لأوكرانيا وبيلاروس، موقع إلقاء القبض عليهم .

وأصدرت محكمة في العاصمة موسكو مساء الأحد أول مذكرات اعتقال. وذكرت تاس أن لجنة التحقيق أبلغت بالفعل أربعة من المشتبه بهم أنهم سيواجهون اتهامات تتعلق بالهجوم الإرهابي المميت.