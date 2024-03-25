 سنغافورة: الوضع في غزة مروع ونبذل كل ما في وسعنا لجهود الإغاثة - بوابة الشروق
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سنغافورة: الوضع في غزة مروع ونبذل كل ما في وسعنا لجهود الإغاثة


نشر في: الإثنين 25 مارس 2024 - 12:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 مارس 2024 - 12:44 ص

قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية السنغافوري لورانس وونج اليوم الأحد، إن الوضع في غزة مروع حيث تزهق العديد من الأرواح البريئة ويستمر سكان القطاع في تكبد المعاناة، ولهذا السبب تبذل الحكومة كل ما في وسعها للمساعدة في جهود الإغاثة العالمية.

وأضاف أن المجتمع يمكن أن يلعب دوره أيضا، مهما كانت مساهمته كبيرة أو صغيرة، بحسب صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية .

جاءت تصريحات المسؤول السنغافوري أثناء إطلاق جهود لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية لغزة، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة "رحمةً للعالمين" الخيرية المحلية.

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