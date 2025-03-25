ينظم الاتحاد المصري للغرف السياحية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، حلقة نقاشية وندوة توعوية عن عدد من التيسيرات الضريبية المختلفة المقدمة من مصلحة الضرائب في عدة مجالات استثمارية.

وتأتي الندوة، في إطار التعاون المستمر والمتواصل بين اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال.

ووجه اتحاد الغرف السياحية، دعوة لحضور الندوة إلى جميع الغرف السياحية لمخاطبة أعضاء جمعياتهم العمومية للمشاركة بالندوة.

وبحاضر في الندوة وشرح التيسيرات الضريبية وائل السيد مدير عام ضريبة الدخل بقطاع البحوث الضريبية.

وتقام الندوة، اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا "أون لاين"، ووزع اتحاد الغرف رابط الانضمام للندوة على أعضاء غرفه السياحية الخمس وهو:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pD2u5ihYS-CqbrbO4E_STQ