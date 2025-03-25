 ضوابط إعطاء الحقن بالصيدليات.. وزير الصحة يوضح الجديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضوابط إعطاء الحقن بالصيدليات.. وزير الصحة يوضح الجديد

صفاء عصام الدين
نشر في: الثلاثاء 25 مارس 2025 - 12:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مارس 2025 - 12:39 م

أكد وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، استمرار سير العمل بالقرار الوزاري بشأن تنظيم شروط وضوابط مزاولة مهنة الصيدلة حول إعطاء الحقن داخل الصيداليات.

وأشار وزير الصحة والسكان خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، في رده على النائب كريم بدر خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، إلى "ضرورة الالتزام بالقرار الذي يتيح للصيادلة هذه الممارسة بعد حضور دورة تدريبية".

وأكد الوزير أن التزامهم بالشروط والضوابط يتيح لهم ذلك ويدخل في المباح، وأضاف: "الأمر منظم من خلال قرار وزاري ولا حاجة لتنظيمه في مشروع قانون المسؤولية الطبية".

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