تعليق روسي حول المباحثات مع الأمريكيين: المحادثات كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية

علق غريغوري كاراسين، عضو الفريق الروسي للمحادثات مع الوفد الأمريكي في الرياض، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، على المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا، بأنها كانت مثيرة وصعبة ولكنها بناءة للغاية.

وقال كاراسين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "كانت هناك محادثة مثيرة للاهتمام وصعبة للغاية ولكنها بناءة للغاية مع فريق الخبراء الأمريكيين، جلسنا طوال اليوم من الصباح حتى وقت متأخر من الليل".

وتابع: "هناك تفاهم على ضرورة التعاون النشط بشأن القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية".

ورجّح المسئول الروسي أن تستمر المحادثات بين مجموعتي الخبراء الروس والأمريكيين، قائلا: "من الممكن جداً".

وانتهت المفاوضات بين ممثلي روسيا وأمريكا في العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس الاثنين، حيث استمرت لأكثر من 12 ساعة.

وكان من المتوقع أن تتطرق المباحثات بين الوفدين إلى احتمال استئناف المبادرة لضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، التي بحثها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمتهما الهاتفية، التي جرت في 18 مارس.