استشهاد أسير فلسطيني محرر متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي على غزة

أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، استشهاد القائد الوطني والأسير المحرر جبر عمار، متأثراً بإصابته إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب وكالة «صفا»، قال «إعلام الأسرى» في بيان نعي، إن «جبر هو أسير محرر أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال وتحرر في صفقة التبادل في العام 1983».

وذكر أنه كان من كوادر المقاومة ضد الاحتلال في غزة بعد 1967، ويعد من مؤسسي الحركة الإسلامية في السجون.

ولفت «إعلام الأسرى»، إلى أن الأسير الشهيد جبر، عاد إلى غزة قبل مدة قصيرة من معركة «طوفان الأقصى»، بعد إبعاد استمر 30 عامًا إلى السودان.

ومنذ استئناف الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس الجاري، استُشهد أكثر من 750 فلسطينيا وأصيب نحو 1400 آخرون، معظمهم أطفال ونساء، وسط قصف طائرات الاحتلال الحربية ومسيّراته ومدفعيته للمنازل والمنشآت والمستشفيات وخيام النازحين والمركبات وتجمعات المواطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.