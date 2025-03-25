ارتفاع ثقة الشركات في ألمانيا إلى أعلى مستوى منذ 8 شهور

ارتفعت ثقة الشركات في ألمانيا خلال الشهر الحالي، إلى أعلى مستوى لها منذ 8 شهور، بفضل اعتزام الحكومة زيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، في مواجهة المخاوف من السياسات التجارية الأمريكية، بحسب نتائج مسح معهد إيفو للدراسات الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وبحسب المعهد، ارتفع مؤشر ثقة الشركات خلال مارس الحالي إلى 86.7 نقطة مقابل 85.3 نقطة خلال الشهر الماضي ليسجل أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي عندما بلغ 86.8 نقطة.

وقال كليمنس فويست رئيس معهد إيفو، إن الشركات الألمانية تأمل في حدوث تعاف اقتصادي.

وأظهر المسح، أن الشركات كانت أكثر رضا عن الموقف الراهن للاقتصاد في حين تحسنت توقعاتها بدرجة ملحوظة.

وارتفع مؤشر الثقة في الموقف الراهن بأكثر من المتوقع إلى 85.7 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 85 نقطة في الشهر الماضي.

وكان المحللون، يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 85.5 نقطة فقط.

كما ارتفع مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى له منذ 9 شهور إلى 87.7 نقطة مقابل 85.6 نقطة خلال الشهر السابق. ولكن المحللين كانوا يتوقعون ارتفاعه إلى 87.9 نقطة.