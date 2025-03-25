 أحمد بلال: الأهلي لم يحقق أي فائدة من اللعب بالناشئين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد بلال: الأهلي لم يحقق أي فائدة من اللعب بالناشئين

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 25 مارس 2025 - 1:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مارس 2025 - 1:41 ص

أكد أحمد بلال، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على أن النادي الأهلي لم يحقق أي فائدة من المشاركة في بطولة كأس العاصمة باللاعبين الناشئين.

وقال أحمد بلال، في تصريحات عبر برنامج (بوكس تو بوكس) الذي يذاع على قناة «etc»:«الأهلي لم يحقق أي شئ إيجابي من مشاركة الناشئين في مباراة طلائع الجيش، وكان من الوارد تألق لاعب يكون مكسب البطولة».

وتابع بلال: «الأهلي والزمالك لا يشاركان في كأس عاصمة مصر من أجل التتوج بها، ولكن المشاركة لتجربة اللاعبين».

وأضاف: «مشكلة الأهلي حاليًا تتمثل في عدم تصعيد مواهب من قطاع الناشئين، وهي أزمة للكرة المصرية، في ظل عدم وجود ظهير أيسر وظهير أيمن أو مهاجم مصري مميز».


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