الشركة القابضة للتشييد تسعى للتوسع في الخليج وأفريقيا

قال اللواء محمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركات التابعة المتخصصة في المقاولات تسعى إلى زيادة نشاطها في دول الخليج، مثل أبوظبي في الإمارات، والعراق، والسعودية، إضافة إلى ليبيا، وتونس، وموريتانيا في أفريقيا.

جاء ذلك خلال إفطار وزارة قطاع الأعمال العام اليوم، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ورؤساء الشركات القابضة والتابعة، مشيرًا إلى أن هناك خمس شركات تابعة للقابضة، منها ثلاث شركات متخصصة في المقاولات.

واستعرض الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حجم التعاون بين الشركات التابعة لتنفيذ مشروعات متنوعة، لافتًا إلى أن شركة مصر الجديدة تمتلك 5400 فدان.

وأوضح أن هناك تطورًا ملحوظًا في مشروع هليوبوليس، حيث لم يتم تطوير سوى 1300 فدان منذ عام 1998 حتى العام الماضي، إذ أبرمت الشركة اتفاقيتين لتطوير 1800 فدان العام الماضي مع محمود الجمال.

وأضاف أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تتوقع تحقيق إيرادات فعلية بقيمة 225 مليار جنيه من المشاركات التي عقدتها، كما تستهدف جمع 106 مليارات جنيه من الأصول التابعة خلال عشر سنوات، وهو إجمالي الحد الأدنى المضمون من المشاركات التي أبرمتها الشركة مع بعض شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى دراسة مشروعات في مناطق مختلفة.