التشيك: إصابة عامل في انفجار بمصنع للذخيرة

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أسفر انفجار في مصنع للذخيرة بمدينة بوليتشكا في جمهورية التشيك، عن إصابة عامل بجروح خطيرة؛ مما أدى إلى إخلاء الموقع، حسبما أفادت إدارة خدمات الطوارئ اليوم الثلاثاء.

وجرى نقل العامل المصاب إلى المستشفى بمروحية، فيما انتشرت قوات الإطفاء بشكل كبير وقامت بإخلاء الموقع بأكمله.

وطوقت الشرطة، المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إليها.

ووقع الانفجار في مصنع للذخائر وتشغيل المعادن في المدينة، التي تقع على مسافة نحو 135 كيلومترا إلى الشرق من براغ.

ويقوم المصنع المملوك لمجموعة "إس تي في"، بتصنيع قذائف المدفعية والدبابات.

كما يقوم بإصلاح وتحديث المركبات المدرعة ومدافع الهاوتزر.

وقال متحدث، إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن خطأ فنيا في عملية التصنيع هو الذي تسبب في الانفجار.

ولم يتم الكشف عن أي مؤشرات تدل على وجود دافع سياسي.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الحادث وقع في منطقة تخزين تحتوي على مادة تي إن تي المتفجرة.