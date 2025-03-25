بشير التابعي ينتقد ميدو ويهاجم مجلس الزمالك

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انتقد بشير التابعي مدافع الزمالك السابق، لجنة التخطيط في نادي الزمالك وخاصة أحمد حسام «ميدو» محملا إياها فشل حسم التجديد مع نجم الفريق أحمد مصطفى «زيزو»، جناح الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء.

وقال بشير التابعي، في تصريحات عبر برنامج (بوكس تو بوكس) الذي يذاع على قناة «etc»:«زيزو يستطيع التواجد في التشكيل الأساسي في الأهلي، وسيكون رقم واحد».

وتابع التابعي: «وقعت للأهلي مع عدلي القيعي، وجلست مع محمود الخطيب، وكان القيعي ينفي التفاوض معي وكنت هتجنن».

وأضاف: «مجلس الزمالك فاشل، ونجح في عمل شرخ كبير بين الجماهير وزيزو، ولجنة التخطيط، فشلت في حسم ملف زيزو».

وأكمل:«تجديد ملف زيزو، سيكون إضافة كبيرة لمجلس الزمالك، وسيسعد الجماهير، والإدارة لا ترغب في استمرار اللاعب».