موسكو تعتزم عدم نشر بيان بشأن محادثاتها مع أمريكا

تعتزم الولايات المتحدة وروسيا عدم نشر بيان مخطط له بشأن محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وأشارت موسكو إلى أن "موقف كييف" هو سبب القرار.

والتقى الممثلون الروس والأمريكيون لأكثر من 12 ساعة في العاصمة السعودية، الرياض، أمس الاثنين لمناقشة أولى الخطوات نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقالوا في البداية أنه سيتم نشر بيان يفصل نتيجة المحادثات اليوم الثلاثاء، لكن عضو مجلس الشيوخ الروسي فلاديمير تشيرهوف ألقى باللائمة على "موقف كييف" في تغيير الخطط، قائلا إنه سمة مميزة لأوكرانيا، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا-24" الإخبارية الحكومية.

ورغم ذلك وصف تشيرهوف حقيقة وجود محادثات من الأساس بأنها إيجابية، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

في نفس الوقت تقريبا بث التلفزيون الحكومي الروسي مقابلة مع وزير الخارجية سيرجي لافروف الذي ذكر أن المحادثات في الرياض ركزت بشكل أساسي على مبادرة جديدة لحماية الشحن في البحر الأسود.

يذكر أن روسيا انسحبت من مبادرة البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في 2022 لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية بعد اندلاع الحرب، لأنها شعرت أن مصالحها غير محمية.

وقال لافروف أن الضمان بأن شحنات الحبوب والأسمدة الروسية لن تتعرض لهجوم لن يتأتى إلا بأمر أمريكي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كان الكرملين قد ذكر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن محادثات أمس الاثنين، التي عقدت مع ممثلين أمريكيين في السعودية بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا كانت لها طبيعة "فنية" ، بينما التزم الصمت حيال النتيجة الملموسة للمباحثات.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله اليوم الثلاثاء، إنه لن يتم نشر محتوى تلك المفاوضات.

وأضاف بيسكوف ، إن الوفدين سيبلغان الآن القيادة السياسية في كل من موسكو وواشنطن بالمحادثات حيث سيتم تحليلها.

كانت المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والروس هى الثانية حيث عقد اللقاء الأول في الشهر الماضي ، وتمحورت حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.