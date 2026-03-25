الأربعاء 25 مارس 2026 6:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

سكرتير عام بني سويف يتفقد مخرات السيول ضمن استعدادات مواجهة تقلبات الطقس

حازم الخولي
نشر في: الأربعاء 25 مارس 2026 - 6:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مارس 2026 - 6:23 م

أجرى السكرتير العام لمحافظة بني سويف، كامل علي غطاس، جولة تفقدية للاطمئنان على كفاءة مخرات السيول وجاهزيتها في التعامل مع مياه الأمطار، وذلك بحضور محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، ويحيى رسلان، رئيس قرية بياض العرب.

وشملت الجولة تفقد مخَرَي سنور وغياضة الشرقية، إلى جانب متابعة جاهزية أحواض وبحيرات التهدئة التي تم تنفيذها ضمن الحلول الفنية الداعمة لقدرة المخر؛ وذلك في إطار الاستعدادات الدائمة التي تنفذها المحافظة لضمان كفاءة منظومة الحماية من السيول والمجاري المائية.

وأكد السكرتير العام أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الجاهزية المستمرة بكل القطاعات، بما يضمن التعامل بكفاءة مع أية تقلبات في الطقس.

صور متعلقة

شارك بتعليقك