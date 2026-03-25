سكرتير عام بني سويف يتفقد مخرات السيول ضمن استعدادات مواجهة تقلبات الطقس

أجرى السكرتير العام لمحافظة بني سويف، كامل علي غطاس، جولة تفقدية للاطمئنان على كفاءة مخرات السيول وجاهزيتها في التعامل مع مياه الأمطار، وذلك بحضور محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، ويحيى رسلان، رئيس قرية بياض العرب.

وشملت الجولة تفقد مخَرَي سنور وغياضة الشرقية، إلى جانب متابعة جاهزية أحواض وبحيرات التهدئة التي تم تنفيذها ضمن الحلول الفنية الداعمة لقدرة المخر؛ وذلك في إطار الاستعدادات الدائمة التي تنفذها المحافظة لضمان كفاءة منظومة الحماية من السيول والمجاري المائية.

وأكد السكرتير العام أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الجاهزية المستمرة بكل القطاعات، بما يضمن التعامل بكفاءة مع أية تقلبات في الطقس.