افتتاح معرض تا عنخ – أرض الحياة للفنان علاء أبو الحمد في جاليري سماح بالشيخ زايد

يفتتح جاليري سماح، مساء الجمعة 27 مارس الجاري في تمام الساعة السابعة، معرض "تا عنخ – أرض الحياة" للفنان التشكيلي علاء أبو الحمد، وذلك بمقر الجاليري في الشيخ زايد.

يقدم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تستلهم مفردات الحضارة المصرية القديمة، حيث يعيد الفنان توظيف الرموز التراثية برؤية معاصرة، في محاولة لطرح تساؤلات حول الهوية والامتداد الثقافي عبر الزمن. ويعكس عنوان المعرض "تا عنخ" مفهوم "أرض الحياة"، وهو أحد المصطلحات المرتبطة بالفكر المصري القديم، بما يحمله من دلالات فلسفية وإنسانية.

وتتسم أعمال علاء أبو الحمد بتنوع تقني وبصري، إذ يجمع بين الأساليب التعبيرية والرمزية، مع حضور واضح لعناصر مستمدة من البيئة المصرية، ما يمنح الأعمال طابعًا يجمع بين الأصالة والتجديد.

ويأتي هذا المعرض في إطار اهتمام جاليري سماح بدعم الفنانين المعاصرين وإتاحة منصات لعرض تجارب فنية مختلفة، بما يسهم في تنشيط الحركة التشكيلية وإثراء المشهد الثقافي.

ومن المتوقع أن يشهد الافتتاح حضور عدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن.