رئيس شركة هنكل الألمانية في ضوء حرب إيران: لا مفر من زيادة الأسعار

يتعين على العملاء توقع ارتفاع الأسعار أيضا في منتجات شركة السلع الاستهلاكية الألمانية "هنكل" نتيجة حرب إيران.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كارستن كنوبل، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: "إذا ارتفعت تكاليف الإنتاج لدينا بشكل كبير، فيجب علينا تمرير هذه التكاليف... لا يفيد الانتظار طويلا قبل رفع الأسعار. فكلما تأخرنا في الرد، زاد الضغط علينا".

وبحسب كنوبل، فإن الشركة تتأثر بشكل غير مباشر بارتفاع التكاليف، خاصة فيما يتعلق بتوافر المواد وأسعارها وكذلك في سلاسل الإمداد، موضحا أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل ملحوظ على الموردين وشركات الخدمات اللوجستية، وقال: "هؤلاء ينقلون جزءا من تكاليفهم المرتفعة إلينا... نأمل بالطبع ألا تستمر هذه الحرب طوال العام".

وكانت هنكل قد رفعت أسعار منتجاتها بالفعل خلال السنوات الماضية. وقال كنوبل: "إذا أردت إقناع العميل أو العميلة بدفع المزيد، فعليك تقديم فائدة واضحة"، مضيفا أنه يرى توجها متزايدا نحو العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر، وأضاف: "ومع ذلك، لا يزال هناك ولاء كبير للعلامات التجارية مثل برسيل أو شفارتسكوبف. وقد يتم استخدام المنتجات بشكل أكثر ترشيدا، لكنها تظل تُشترى".

وتنتج هنكل، من بين أمور أخرى، منظفات الغسيل وغسالات الصحون مثل بيرفول وبريل، إضافة إلى مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والمواد اللاصقة.

وتأسست الشركة التي يقع مقرها في دوسلدورف عام 1876، وتوظف نحو 47 ألف عامل حول العالم، ويعمل أقل من 20% منهم في ألمانيا. وحققت هنكل في العام الماضي إيرادات بلغت نحو 20 مليارا و500 مليون يورو.