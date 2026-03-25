رئيس إندونيسيا يؤكد لأمير قطر الاستعداد للمساهمة في جهود خفض التوترات بالمنطقة

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم، من رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو.

وفي بداية الاتصال، تبادل أمير قطر والرئيس الإندونيسي التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحسب الديوان الأميري القطري.

كما أعرب سوبيانتو، عن خالص تعازيه لأمير قطر في شهداء حادث سقوط المروحية التابعة للقوات المسلحة القطرية في المياه الإقليمية للدولة.

وجدد الرئيس الإندونيسي، إدانة بلاده للتصعيد العسكري، مؤكدا استعداد بلاده للمساهمة في الجهود الرامية إلى خفض التوترات في المنطقة.

من جهته، أعرب أمير قطر عن شكره وتقديره للرئيس الإندونيسي على مشاعره الصادقة ودعمه وتضامنه.

كما أكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، وتغليب الحلول الدبلوماسية بما يُسهم في إنهاء النزاع وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وسبق أن نقلت وكالة رويترز عن مسئول باكستاني قوله إنّه من المتوقع أن يعقد مسئولون أمريكيون وإيرانيون محادثات في إسلام أباد خلال هذا الأسبوع من أجل أنهاء الحرب.

وقال المسئول الباكستاني إنه من المتوقّع أنّ يلتقي نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر بمسئولين إيرانيين في وقت مبكر من هذا الأسبوع في إسلام آباد من أجل إنهاء الحرب.