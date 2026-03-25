برلين: الصراعات في الشرق الأوسط لا تزال مصدر قلق كبير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- حديث وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي محمد علي النفطي

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الأربعاء، إن الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط لا تزال مصدر قلق كبير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي محمد علي النفطي عقب مباحثاتهما في برلين.

وأضاف فاديفول أنه ناقش مع نظيره التونسي الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الصراعات المستمرة في المنطقة تمثل مصدر قلق كبير.

وشدد على أن الحصار الفعلي لمضيق هرمز لا يهدد إمدادات الطاقة العالمية فحسب، بل يشمل أيضا شحن الأسمدة، وبالتالي الأمن الغذائي على مستوى العالم.

ورحب فاديفول بتأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإنذار النهائي الموجه لإيران، وبتوجهه نحو المفاوضات.

وأضاف: "من المناسب أن تستجيب إيران لذلك الآن، إذا كانت هناك نافذة فرصة للدبلوماسية، يجب أن نمنح المفاوضات فرصة بالتأكيد".

وأكد الوزير الألماني استعداد بلاده لتقديم المساهمة في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أكد فاديفول بأن ألمانيا تقف إلى جانب الحكومة اللبنانية، مضيفا: "هذه الحكومة اتخذت مؤخرا قرارات شجاعة، والتزمت صراحة بنزع سلاح حزب الله وعدم الاعتراف به كقوة مسلحة في لبنان".

وتابع: "هذه الحكومة تستحق دعمنا الكامل في ترسيخ سلطة الدولة في جميع أنحاء لبنان، وبالطبع في الحفاظ على وحدة أراضي لبنان".

بدوره، أكد النفطي على أن الحوار والمفاوضات والعودة إلى الآليات الدبلوماسية تُعد مفتاح حل الأزمات في عالم اليوم.

وشدد النفطي على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مضيفا: "نرى اليوم أن هناك العديد من الأزمات، وعلينا الحد من آثارها وعواقبها على شعوب العالم جميعا".