وزير الرياضة ورئيس الاوليمبية يبحثان استعدادات مشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو

التقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد بمكتبه بديوان الوزارة، هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وشريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، وياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، رئيس إتحاد السباحة، وذلك لمناقشة اخر الاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية الخاصة بمشاركة الاتحادات المصرية ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

كما تناول الاجتماع المستجدات الخاصة بمراجعة اللائحة المالية للهيئات الرياضية، والمقترحات المقدمة بشأنها من أجل تحقيق الإصلاح للهيئات الرياضية، وضمان تحقيق المعاملة القانونية المناسبة لها بحسب طبيعة كل هيئة تسهيلاً للاجراءات، وتحقيقاً للصالح العام.

كما تطرق الاجتماع للحديث حول استعدادات اللجنة الأوليمبية المصرية لاستقبال مجلس اللجان الأولمبية "الأنوكا" خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد عقد اجتماعاً بحضور رئيس اللجنة الأولمبية مع لاعبي المصارعة الرومانية المتأهلين لأولمبياد طوكيو للوقوف على متطلباتهم والعمل علي تنفيذها بالتنسيق مع اتحاد المصارعة.