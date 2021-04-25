كوريا الجنوبية تسجل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 644 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 118 ألفا و887 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت حالة وفاة واحدة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1813.

كما تعافي من المرض 694 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 108475.

وتم تطعيم 63 ألفا و344 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى مليونين و260 ألفا و639 شخصا.