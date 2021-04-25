زراعة مطروح: بدء حصاد ٢٠ ألف فدان من محصول القمح شرق وغرب المحافظة

قال المهندس أحمد يوسف، مدير مديرية الزراعة بمطروح، إنه جاري تنفيذ اعمال حصاد ٢٠ ألف فدان من محصول القمح بقطاعي شرق وغرب المحافظة، بإجمالي إنتاج ٢٦٥ ألف أردب.

وأضاف يوسف إن متوسط الإنتاجية ١٧ أردبًا للفدان بنظام الري الدائم ٢.٥ أردب للفدان المروي على مياه الأمطار، حيث جرى زراعة ١٥ ألف فدان بنظام الري الدائم في قرى بنجر السكر شرق المحافظة، بينما جرى زراعة ٥ آلاف فدان في غرب المحافظة بنظام الري على مياه الأمطار.

وأوضح أنه من المقرر توريد كميات القمح، التي تم حصدها، إلى الصوامع الديجيتال بقرية الشمامة التابعة لمدينة الحمام، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية ٤٠ طنًا.