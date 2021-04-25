الأهلي يحتفل بفريق اليد بعد التتويج بكأس مصر

أقامت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي حفل إفطار للفريق الأول لكرة اليد رجال، اليوم الأحد، عقب التتويج ببطولة كأس مصر أمس السبت على حساب الزمالك.
وحرص مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الحضور لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بعد التتويج ببطولة كأس مصر لكرة اليد. وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للفريق والروح العالية للاعبي الأهلي، وإصرارهم على إحراز الفوز والتتويج بكأس مصر لليد، بعد أيام قليلة من خسارة بطولة الدوري في مباراة فاصلة بذل فيها اللاعبون جهدًا كبيرًا.
وأكد الكابتن محمود الخطيب تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني واللاعبون على مدار مشوار الموسم، وتقديمهم أداءً متميزًا وتحقيق نتائج تلبي طموحات الأهلي وجماهيره.
وأشار إلى أن الفوز ببطولة كأس مصر لليد يعد خطوة طيبة، ولكن الفترة القادمة تحتاج إلى جهود مضاعفة على كل المستويات لإسعاد جماهير الأهلي.