الأهلي يحتفل بفريق اليد بعد التتويج بكأس مصر

أقامت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي حفل إفطار للفريق الأول لكرة اليد رجال، اليوم الأحد، عقب التتويج ببطولة كأس مصر أمس السبت على حساب الزمالك.

وحرص مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الحضور لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بعد التتويج ببطولة كأس مصر لكرة اليد. وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للفريق والروح العالية للاعبي الأهلي، وإصرارهم على إحراز الفوز والتتويج بكأس مصر لليد، بعد أيام قليلة من خسارة بطولة الدوري في مباراة فاصلة بذل فيها اللاعبون جهدًا كبيرًا.

وأكد الكابتن محمود الخطيب تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني واللاعبون على مدار مشوار الموسم، وتقديمهم أداءً متميزًا وتحقيق نتائج تلبي طموحات الأهلي وجماهيره.

وأشار إلى أن الفوز ببطولة كأس مصر لليد يعد خطوة طيبة، ولكن الفترة القادمة تحتاج إلى جهود مضاعفة على كل المستويات لإسعاد جماهير الأهلي.