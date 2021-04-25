 الخارجية الروسية: الولايات المتحدة ستكون ضمن قائمة الدول غير الصديقة - بوابة الشروق
الأحد 25 أبريل 2021 4:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة ستكون ضمن قائمة الدول غير الصديقة

أ ش أ
نشر في: الأحد 25 أبريل 2021 - 4:02 م | آخر تحديث: الأحد 25 أبريل 2021 - 4:02 م

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون ضمن قائمة "الدول غير الصديقة" التي سيتم منعها من توظيف الروس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية، والتي يجري تشكيلها حاليا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف لحماية روسيا من الأعمال العدائية وغير الودية.

 

وأوضحت زاخاروفا -في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن التفكير في إعداد قائمة "الدول غير الصديقة" جاء نتيجة الإجراءات غير الودية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وطرد دبلوماسيين روس دون سبب.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك