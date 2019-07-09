إصابة 13 شخصا في حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالدقهلية

أصيب 13 شخصا بإصابات متنوعة وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة مع جزار زراعي على طريق "ميت غمر - أجا" بمحافظة الدقهلية.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "ميت غمر - أجا" أمام قرية "بشلا" دائرة المركز.
وباانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم (ن ق ر ۲۳۸ أجرة "ميكروباص") جار تحديد قائدها، بااتجاه أجا، وجرار زراعي (بدون لوحات معدنية يقطر ۳ مقطورات محملين بالطوب الأحمر، قيادة المدعو "محمد عبد التواب محمد " ۲۲ سنة، سائق ومقيم قرية "الديرس" دائرة مركز أجا بذات الاتجاه الخاطئ لقائد السيارة الأولى؛ ما أدى إلى ااصطدامه بالمقطورة الأخيرة للجرار الزراعي.
ونجم عن ذلك إصابة 13 شخصا من مستقلي السيارة الأولى بإصابات تراوحت مابين الكسور والكدمات واشتباه مابعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام.
وبسؤال قائد الجرار الزراعي، أيد ذات المضمون وتم التحفظ على المركبات وقائد الجرار الزراعي، وجار استكمال الفحص وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة سبب الحادث.