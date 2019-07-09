إصابة 13 شخصا في حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالدقهلية

أصيب 13 شخصا بإصابات متنوعة وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة مع جزار زراعي على طريق "ميت غمر - أجا" بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق "ميت غمر - أجا" أمام قرية "بشلا" دائرة المركز.

وباانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم (ن ق ر ۲۳۸ أجرة "ميكروباص") جار تحديد قائدها، بااتجاه أجا، وجرار زراعي (بدون لوحات معدنية يقطر ۳ مقطورات محملين بالطوب الأحمر، قيادة المدعو "محمد عبد التواب محمد " ۲۲ سنة، سائق ومقيم قرية "الديرس" دائرة مركز أجا بذات الاتجاه الخاطئ لقائد السيارة الأولى؛ ما أدى إلى ااصطدامه بالمقطورة الأخيرة للجرار الزراعي.

ونجم عن ذلك إصابة 13 شخصا من مستقلي السيارة الأولى بإصابات تراوحت مابين الكسور والكدمات واشتباه مابعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام.

وبسؤال قائد الجرار الزراعي، أيد ذات المضمون وتم التحفظ على المركبات وقائد الجرار الزراعي، وجار استكمال الفحص وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة سبب الحادث.