تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 25 أبريل 2021 ، والتي جاء في مقدمتها:

22.2% نمو مستهدف في الإيرادات العامة بموازنة 2021/2022

تستهدف موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، نمو الإيرادات العامة بنسبة 22.2%، لتسجل نحو 1.365 تريليون جنيه، مقابل 1.117 تريليون بموازنة العام المالي الجاري، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة المعروض على مجلس النواب.

ويستهدف مشروع الموازنة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 18.4%، لتصل إلي 983 مليار جنيه، مقابل 830 مليار مستهدف تحقيقها بنهاية يونيو المقبل.

وزير المالية: 1.8 تريليون جنيه حجم المصروفات بمشروع موازنة 2021-2022

يستهدف مشروع موازنة العام المالي المقبل، ارتفاع المصروفات 13.8% لتصل إلى 1.837 تريليون جنيه، مقابل 1.614 تريليون بموازنة العام المالي الجاري.

وتستهدف الموازنة زيادة الأجور والتعويضات بنسبة 7.8% لتسجل 361 مليار جنيه، مقابل 324 مليار جنيه مستهدفة بالموازنة للعام المالي الجاري، كما يستهدف مشروع الموازنة تحقيق عجز كلي بقيمة 475.5 مليار جنيه بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

المالية: نستهدف معدل نمو 5.4% وفائض أولي 1.5% خلال 2021-2022

قال محمد معيط، وزير المالية اليوم، أمام مجلس النواب، إن الحكومة تستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4% للناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولى 1.5% لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلي مع نهاية العام المالي المقبل.

7.1 تريليون جنيه الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لخطة عام 2021-2022

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه مِن الـمتوقع أَنْ يَصِل النَّاتِج الـمحلي الْإِجْمَالِي في خِطّة التَنْميَة المستدامة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022، إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه بالأسعار الْجَارِيَة بِنِسْبَة نُمُوّ 11.7٪ عَن نَاتِج الْعَامّ السَّابِق والبالِغ نَحْو 6.4 ترِيلِيُون جُنَيْه، كَمَا يُقدّر النَّاتِج الـمحلي بالأسعار الثَّابِتَة بِنَحْو 4.3 ترِيلِيُون جُنَيْه في عام الخِطة.

السعيد: مبادرة حياة كريمة مشروع تنموي غير مسبوق

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في إطار النهج الشامل والـمتكامل لتحقيق التنمية الـمستدامة وتحسين جودة حياة الـمواطنين، وتوفير ركائز التنمية الإقليمية الـمتوازنة، تعمل الدولة على تنفيذ عدد من الـمبادرات الـمهمة، منها مبادرة حياة كريمة، مؤكدة أن هذه الـمبادرة تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق.

الضرائب: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالفاتورة الإلكترونية

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب، تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها المختلفة، وأكد بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة؛ وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 11 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والطرح الثاني بقيمة 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

استقرار البورصة خلال تعاملات اليوم

أنهت البورصة التعاملات، اليوم الأحد، على استقرار، بميل نحو الصعود فقد كسب المؤشر الرئيسي "اي جي اكس ٣٠" نحو 0.06% ووصل إلى مستوى 10604 نقاط وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع بنحو 4.5% الأسبوع الماضي، بعد سلسلة من الخسائر لعدة أسابيع

الإسكان: تنفيذ 571 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 63.3 مليار جنيه

صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 571 مشروعا لمياه الشرب، وصرف صحي المدن، وصرف صحي المناطق الريفية، بإجمالي طاقة 22.9 مليون م3/يوم لمياه الشرب، و3.1 مليون م3/يوم للصرف الصحي، بتكلفة 63.3 مليار جنيه.

مصر للطيران تسير غدا 39 رحلة جوية

تسير مصر للطيران غدا الاثنين ٣٩ رحلة جوية بمعدل ٢٧رحلة و٨ رحلات داخلية و٤ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٢٥٧٩ راكبا.