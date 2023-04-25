 الخارجية السعودية: إجلاء ١٠ سعوديين و١٨٩ شخصا من رعايا الدول الصديقة من السودان اليوم - بوابة الشروق
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الخارجية السعودية: إجلاء ١٠ سعوديين و١٨٩ شخصا من رعايا الدول الصديقة من السودان اليوم

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 1:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 1:14 ص

وصل مساء اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة ١٠ مواطنين سعوديين و١٨٩ شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسويد، وقطر، وإيطاليا، وهولندا، وسوريا، والعراق، وتركيا، ولبنان، وتنزانيا)، قادمين من السودان، تم نقلهم عبر سفينة الملك (ينبع).
يأتي ذلك في إطار عمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية.
وحرصت المملكة على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب، تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.
وبذلك، يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو ٣٥٦ شخصا (١٠١ مواطن سعودي و٢٥٥ شخصا ينتمون لـ٢٦ جنسية).

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