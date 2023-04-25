عبر الفنان أحمد عبد الله محمود عن سعادته بمشاركته في مسلسل «رسالة الإمام» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقال الفنان أحمد عبد الله محمود:« الفنان خالد النبوي فنان مثقف وقيمة فنية كبيرة وهو فنان عالي بما يمتلكه من إمكانات فنية وثقافة كبيرة وفخور بالعمل معه في مسلسل رسالة الشافعي».

وأضاف:«مسلسل رسالة الشافعي هو مسلسل تاريخي رائع به العديد من الرسائل والقيم لعالم كبير من علماء الأمة، و العمل أخذ مجهود كبير من العاملين به،والأعمال التاريخية تصويرها صعب وتحتاج إلي مجهود كبير ومناطق تصوير صعبة جدا في الصحراء وملابس ومشقة كبيرة بالإضافة إلى إتقان اللغة العربية الفصحي».

وتابع:«كنت بذاكر كافة التفاصيل وأتدرب حتي اصل إلى افضل حالة أثناء تصوير المشاهد وتدربت علي امتطاء الخيول والتعامل معاها».

واختتم حديثه:«أن من أصعب المشاهد في المسلسل هو مشهد إنقاذ الإمام من جنود الوالي وأيضا مشهد إعدامي خلال أحداث المسلسل».