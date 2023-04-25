تقرير: مونشنجلادباخ يرغب في التعاقد مع المهاجم الألماني فولكروج

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم يرغب في التعاقد مع نيكلاس فولكروج لاعب فيردر بريمن، متصدر قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليجا)، لكن لم تتضح الصورة بشأن قدرة النادي على إتمام الصفقة.

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية أن المهاجم الألماني فولكروج يبدو راغبا في الرحيل عن فيردر بريمن في الصيف، وأن مونشنجلادباخ ضمن الخيارات المتاحة أمامه.

ويتصدر فولكروج ترتيب هدافي الدوري الألماني (بوندسليجا) برصيد 16 هدفا ويرتبط بعقد مع فيردر بريمن من المفترض أن يستمر حتى عام 2025 .

وشارك فولكروج في ست مباريات دولية مع المنتخب الألماني سجل خلالها ستة أهداف.

ويسعى مونشنجلادباخ لضم مهاجم جديد ليعوض رحيل ماركوس تورام في الصيف، لكن التعاقد مع فولكروج قد يشكل صفقة مكلفة بالنسبة للنادي وقد يعوق تغييرات أكبر مطلوبة بالفريق.

ويمكن لفولكروج أيضا أن يحظى بفرص أكثر جاذبية من فرصة مونشجلادباخ الذي يرجح أن يغيب عن البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ولم يتحدث فولكروج بشأن مستقبله لكنه قال إنه سيتحدث مع هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني ويتشاور معه بشأن الأفضل بالنسبة له، حيث يسعى اللاعب للبقاء ضمن عناصر المنتخب الألماني لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا.