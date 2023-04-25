جامعة القاهرة: انتظام الدراسة غدا بجميع الكليات لاستكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني

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أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، انتظام العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة اعتبارًا من صباح غد الأربعاء، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، لاستكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

وقال رئيس جامعة القاهرة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء- إن المدن الجامعية الخمسة بجامعة القاهرة سوف تستقبل الطلبة والطالبات المغتربين اعتبارًا من الغد عقب عودتهم من الإجازة.

وشدد الدكتور الخشت على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية.