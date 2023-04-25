 جامعة القاهرة: انتظام الدراسة غدا بجميع الكليات لاستكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أبريل 2023 9:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

جامعة القاهرة: انتظام الدراسة غدا بجميع الكليات لاستكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 9:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 9:26 م

أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، انتظام العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة اعتبارًا من صباح غد الأربعاء، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، لاستكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني.

وقال رئيس جامعة القاهرة -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء- إن المدن الجامعية الخمسة بجامعة القاهرة سوف تستقبل الطلبة والطالبات المغتربين اعتبارًا من الغد عقب عودتهم من الإجازة.

وشدد الدكتور الخشت على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك