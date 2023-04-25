كندا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في السودان

رحبت الحكومة الكندية باتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ترحب كندا بالتزام القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد لمدة 72 ساعة، وندعو كلا الجانبين إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار وحماية سلامة المدنيين والمشاركة في جهود الوساطة".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء.