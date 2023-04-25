 رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أبريل 2023 1:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

رئيس البرلمان العربي يعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم

الشهيد محمد الغراوي
الشهيد محمد الغراوي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 1:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أبريل 2023 - 1:31 ص

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، لاستشهاد السيد/ محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.
وأعرب "العسومي في بيان صحفي عن تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية المصرية وغيرها من البعثات الدبلوماسية في ظل الظروف بالغة التعقيد التي يمر بها السودان حاليا، مجددا دعوته لكافة الأطراف السودانية بضرورة تغليب الحكمة والانصياع لصوت العقل والوقوف الفوري لإطلاق النار، والجلوس على طاولة المفاوضات، حقنا لدماء السودانيين وكافة المتواجدين على الأراضي السودانية من بعثات دبلوماسية ومقيمين وغيرهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك