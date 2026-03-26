بنجلاديش: مقتل 15 شخصا إثر سقوط حافلة ركاب من سطح عبارة في نهر بادما

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا حتفهم، اليوم الأربعاء، إثر سقوط حافلة ركاب في نهر بوسط بنجلاديش أثناء صعودها على متن عبارة، وفق ما أفاد به مسؤولون.

وسقطت الحافلة التي كانت تقل نحو 40 راكبا في نهر بادما مساء اليوم، عند مرسى دولتيا للعبارات في منطقة راجباري، الواقعة على بعد أكثر من 60 كيلومترا غرب العاصمة دكا، في أثناء محاولتها الصعود إلى عبارة مخصصة لنقل الحافلات والمركبات الأخرى عبر النهر.

وقال المسؤول في إدارة الطوارئ بالخدمة المدنية والدفاع المدني، ديوان سهيل رنا، إنه تم العثور على معظم الضحايا محاصرين داخل الحافلة الغارقة بعد انتشالها من المياه في وقت متأخر من المساء.