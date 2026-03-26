قاض إسرائيلي سابق لا يتوقع منح نتنياهو عفوا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال قاض سابق في أعلى محكمة في إسرائيل إنه لا يتوقع منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد، عفوا.

وقال القاضي السابق، إسحاق زامير، لقناة "كان" الإسرائيلية، إن الرئيس إسحاق هرتسوج سيخالف القانون إذا منح مثل هذا العفو.

وأضاف زامير "لهذا السبب أعتقد أنه لن يُمنح عفوا ما لم يعترف رئيس الحكومة كتابة بالاتهامات المنسوبة إليه".

ولا يزال من غير الواضح متى سيتخذ هرتسوج قراره بشأن طلب نتنياهو المثير للجدل للحصول على عفو.

وكان نتنياهو قد قدم طلب العفو في نوفمبر الماضي.

وأعرب القاضي السابق عن قلقه البالغ إزاء الجهود التي تبذلها حكومة نتنياهو لإضعاف السلطة القضائية في البلاد.

وقال زامير "قبل ثلاث سنوات، بدأت الحكومة حملة لتدمير الديمقراطية".

وأضاف زامير أن "رئيس الوزراء يسيطر على الحكومة، والحكومة تسيطر على البرلمان"، مشيرا إلى غياب الفصل الحقيقي بين السلطات، وهو ما يعد ضروريا في أي نظام ديمقراطي.

وختم زامير بالتحذير من أنه لم يتبق سوى قضاء مستقل، وهو ما يسعون أيضا إلى تقويضه، وإذا نجحوا في ذلك فسيكون ذلك "نهاية الديمقراطية" في إسرائيل.

كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قد رفض دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعفو عن نتنياهو، في تهم الفساد المنسوبة إليه، مؤكدا أن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني بالكامل.

وقال مكتب هرتسوج في بيان صدر يوم الخميس إنه لا يزال ينتظر رأيا قانونيا من وزارة العدل.