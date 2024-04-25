منظمة الصحة العالمية: اللقاحات أنقذت حياة 154 مليون شخص خلال 50 سنة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات سمحت بإنقاذ حياة ما لا يقل عن 154 مليون شخص خلال السنوات الخمسين الماضية، بمعدل ست أرواح في الدقيقة.

وقالت المنظمة في دراسة نشرتها مجلة "ذي لانسيت" العلمية، إن الدراسة تشمل اللقاحات ضد 14 مرضا من ضمنها الخانوق والتهاب الكبد (ب) والحصبة والسعال الديكي والكزاز والحمى الصفراء.

وأوضحت أن التلقيح ضد هذه الأمراض الـ14 ساهم مباشرة في خفض معدل الوفيات بين الأطفال بنسبة 40 بالمئة في العالم وأكثر من 50 بالمئة في القارة الإفريقية وحدها.

وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن اللقاحات هي من أقوى الابتكارات في التاريخ، وتسمح بتفادي أمراض كانت تبعث الخوف في ما مضى وبفضلها تم القضاء على مرض الجدري، وشلل الأطفال على وشك الاختفاء، وبفضل تطوير لقاحات مؤخرا ضد أمراض مثل الملاريا وسرطان الرحم، ندفع حدود المرض أكثر وأكثر.

ولفت إلى أنه بمواصلة الأبحاث والاستثمارات والتعاون، يمكن إنقاذ ملايين الأرواح الإضافية اليوم وعلى مدى السنوات الخمسين المقبلة.

وأفادت كاترين راسل المديرة العامة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة أنه بفضل التلقيح، تمكن الأطفال من البقاء على قيد الحياة والنمو إلى ما بعد بلوغهم الخامسة بأعداد تفوق أي فترة سابقة من التاريخ.

وأظهرت الدراسة أن الغالبية الكبرى من الأرواح التي أنقذت بفضل اللقاحات خلال السنوات الخمسين الماضية (101 مليون) هي أرواح أطفال رضع.