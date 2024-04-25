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صلاح أفضل لاعبي ليفربول.. ونجم السيتي على قمة البريميرليج

الشروق
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 12:13 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 12:13 م

نشر موقع "ذا ستاتس واي" الإحصائي الإنجليزي، تقريرا يرصد فيه أفضل لاعبي البريميرليج بالأرقام هذا الموسم، والذي شارف على نهايته.

ووضع الموقع، الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي على قمة لاعبي الدوري الإنجليزي، والذي حصل على أعلى تقييم  "9.07" في دقائق لعب 2403 دقيقة.

وجاء محمد صلاح في المركز الخامس بين أفضل لاعبي البريميرليج وهو أفضل لاعبي ليفربول بالقائمة التي ضمت لاعب من كل فريق، حيث حصل على تقييم 7.96، في إجمالي 2162 دقائق لعب.

ويسبق صلاح بين الأعلى تقييما كل من باسكال جروس لاعب برايتون، وبوكايو ساكا نجم أرسنال، والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

أما قائمة الأسوأ والأقل تقييما هذا الموسم، فتصدرها أستون ترستي لاعب شيفيلد يونايتد بنسبة تقييم بلغت 4.62 خلال 2122 دقائق لعب.


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