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أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية المستوى الرابع قسم الإعلان والعلاقات العامة، حملة اجتماعية بعنوان "حكاية النيل" كجزء من مشروع تخرجهم.

وأوضح الطلاب أن "حكايات النيل" هو حملة اجتماعية تهدف إلى غرس التقدير للأهمية العميقة لنهر النيل لدى الأجيال الشابة.

وتسعى الحملة إلى تعزيز الارتباط العاطفي والشعور بالارتباط بالنيل، وأن الهدف هو إلهام الأجيال القادمة لحماية والحفاظ على وجود نهر النيل في مواجهة الظروف المناخية المتغيرة باستمرار السائدة في جميع أنحاء العالم، ولتحقيق هذا الهدف.

وتهدف "حكايات النيل" إلى أسر قلوب وعقول الشباب من خلال كشف القصص التي دفنها النيل وكشف عنها لسنوات، من خلال مشاركة هذه الروايات.

كما تهدف الحملة أيضًا، إلى تعريف جيل الشباب بجانب غير مستكشف من بلدهم، وتعزيز شعور متجدد بالدهشة والتقدير للروعة الطبيعية لنهر النيل، وتأمل الحملة في تمكين وإلهام الشباب للقيام بدور نشط في حماية النيل والاعتراف بأهميته الهائلة للبيئة والثقافة والتاريخ المحلي.