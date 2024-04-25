قيادي في حماس: السنوار ليس معزولا في الأنفاق ويمارس نشاطه ميدانيا

ذكرت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن قيادي في حركة حماس أن زعيم الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، ليس "منعزلا ومنقطعا" داخل الأنفاق وأنه ينشط في الميدان وتفقد مؤخرا عناصر الحركة.

وتقول إسرائيل إنها تعتقد أن قيادة حماس، بما في ذلك السنوار، يختبئون في أنفاق تحت الأرض في قطاع غزة.

وقال المصدر الذي لم تكشف الصحيفة هويته إن السنوار "ليس معزولا عن الواقع هناك، على الرغم من الحرب الدائرة والعمليات الاستخبارية الإسرائيلية التي لا تتوقف على مدار اليوم".

وأضاف: "الحديث عن أن السنوار معزول في الأنفاق، ما هو إلا زعم من جانب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وأجهزته ليغطي على فشله في تحقيق الأهداف المعلنة أمام الشارع الإسرائيلي وأمام حلفائه".

وأوضح المصدر أن السنوار "يمارس عمله قائدا للحركة في الميدان".

وشدد على أن "المقاومة لا تزال بخير، ولا تزال تتحكّم بشكل منضبط ضمن هياكل متكاملة في ميدان العمليات".

وقال المصدر إن السنوار "تفقّد أخيراً مناطق شهدت اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال، والتقى بعض مقاتلي الحركة فوق الأرض وليس في الأنفاق".

وأضاف أن "المداولات التي جرت أخيرا بين قيادة الحركة في الداخل والخارج (دون أن يوضح طبيعتها) أطلع خلالها السنوار قيادة الحركة في الخارج على وضع المقاومة في القطاع، وأكد خلالها بأرقام وتقارير ميدانية دقيقة، قوة موقف المقاومة وصلابته وقدرتها على مجابهة قوات الاحتلال"، في إشارة إلى إسرائيل.