قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه لا توطين لأي فلسطيني في المحافظة

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد«، عُرضت مساء الأربعاء، بحضور عدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء، أن مصر تحافظ على أرضها ولن تتركها لأحد نهائيا، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد داخل مستشفيات ومخابز رفح منذ بدء الأزمة في قطاع غزة.

وأكد أن شمال سيناء لم تشهد أي أزمة في توفير السلع الغذائية منذ بداية الأزمة في غزة، بما في ذلك السكر حيث لم يحدث أي نقص منه.

وأشار إلى أن شمال سيناء بها ثلاثة آلاف فلسطيني منهم عالقون ومصابون ومرافقون وسيتم عودتهم مرة أخرى قريبا، مؤكدا تجميع الفئات الفلسطينية المقيمين في رفح وتحديدهم لإعادتهم مرة أخرى إلى غزة.

ولفت المحافظ، إلى إعداد 3 وجبات غذائية للفلسطينيين العالقين والمصابين والمرافقين، مؤكدا أن الدولة المصرية تقدم كل الاحتياجات للفلسطينيين لدعمهم ومساعدتهم، وتم إعداد مخازن لوجستية لتجميع السلع القادمة من دول العالم لأهالي غزة.

