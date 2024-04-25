قصور الثقافة تحتفل بذكرى تحرير سيناء على مسرح مقصد العائلة بالطور

استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، شهد مسرح مقصد العائلة بمدينة طور سيناء، أمس الأربعاء، احتفالية فنية نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تضمنت عددا من الفقرات الفنية المتنوعة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبه مجموعة من الفقرات الاستعراضية لفرقة الفنون الشعبية للأطفال بالطور بقيادة أسامة إبراهيم، قدمت خلالها رقصات "البمبوطي، الصعيدي، النوبي".

وشهدت فعاليات الاحتفالية باقة من الأغاني الوطنية بالإضافة إلى أغاني الفن المصري الأصيل لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة هيثم مدحت البسيوني، قدمت خلالها عددا من الأغاني منها "عاش اللي قال، مصر اليوم في عيد، ميدلى وطني، عدوية".

فعاليات الحفل نفذت بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء، وشهدت حضور مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، والمهندس كمال موسى مدير عام الأبنية التعليمية، وأهالي المدينة.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا حافلا بمواقعها بجميع المحافظات، احتفالا بعيد تحرير سيناء في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة، تتنوع فعالياته بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.