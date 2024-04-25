قيادي في فتح: كنا نتمنى أن تملك حماس القوة لإلقاء إسرائيل في البحر

رأى القيادي في حركة فتح منير الجاغوب، أن شعبية حركة حماس سقطت في غزة رغم أنها موجودة بالقطاع سياسيًّا وأمنيًّا وعسكريًّا.

وقال خلال مقابلة مع قناة العربية، مساء الخميس، إن هناك عوامل عديدة دعت حماس لتغيير خطابها وموقفها، متحدثا عن أن الحركة تسعى للمحافظة على بقائها وسلطتها وأن تحمي قياداتها من الاغتيالات. وأضاف أنه كان بالإمكان لمنع إراقة الدماء وذلك في عام 1993، من خلال الذهاب للاتفاق مع الاحتلال وإعادة الأراضي الفلسطينية.

وتابع: «كنا نتمنى أن تملك حماس القوة لإلقاء إسرائيل في البحر، لكن إسرائيل هي التي رمت الفلسطينيين بقطاع غزة في البحر».

وأشار إلى أنه لا يوجد فلسطيني يحب أن يظل تحت الاحتلال وجبروته وحواجزه، موضحًا أنه كانت هناك حلول وإنجازات وتطورات سياسية بجانب وجود قيادة في إسرائيل مستعدة للدفع باتجاه إعادة الأراضي للفلسطينيين. ولفت إلى أن هناك طرفين أضاعا هذه الفرصة، هما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس، وفق ادعائه.