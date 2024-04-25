تبوك السعودية تحقق توصيف مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية

حصدت مدينة تبوك شهادة "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية، بعد استيفائها لـ 80 معيارا من معايير المنظمة الدولية، ليصبح بذلك إنجازا جديدا يُضاف إلى سجل السعودية الحافل في مجال الصحة العامة.

ويُعدّ حصول تبوك على هذه الشهادة ثمرة جهود متضافرة من جهات رسمية متعددة، و أكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، أن حصول تبوك على شهادة "مدينة صحية" يعكس اهتمام القيادة بتحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار إلى أن برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة يُعدّ نموذجا رائدا في تحسين مؤشرات الصحة والحد من الأمراض المزمنة، شاكرا جميع الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وتُعد السعودية رائدة في مجال برامج المدن الصحية، حيث تضم أكبر عدد من المدن الصحية المعتمدة في الإقليم، بواقع 15 مدينة صحية في مختلف المناطق.